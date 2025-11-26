Anlık ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yıl sonundan önce Fed’in faiz olasılığının artmasıyla yükselişte. Ayrıca doların gerilemesi değerli metali birçok alıcı için daha ucuz hale getirdi. Altın, geçen ay 4 bin 380 doların üzerine çıkarak gördüğü zirveden geri çekilse de ons başına 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu yıl yüzde 55’ten fazla yükselen sarı metal, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Kasım 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…