        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2025: Altında ivme yukarı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 26 Kasım 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla altın yükselişe geçti. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 4 bin 142 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın ise serbest piyasada 5 bin 680 lirayı gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Kasım 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 07:56 Güncelleme: 26.11.2025 - 07:56
        Anlık ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yıl sonundan önce Fed’in faiz olasılığının artmasıyla yükselişte. Ayrıca doların gerilemesi değerli metali birçok alıcı için daha ucuz hale getirdi. Altın, geçen ay 4 bin 380 doların üzerine çıkarak gördüğü zirveden geri çekilse de ons başına 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu yıl yüzde 55’ten fazla yükselen sarı metal, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Kasım 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.680,3340

        Satış: 5.681,3030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.140,95

        Satış: 4.142,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.088,5300

        Satış: 9.288,9300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.354,0100

        Satış: 37.041,9700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.731,00

        Satış: 38.031,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.118,59

        Satış: 18.575,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.350,78

        Satış: 37.037,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.188,18

        Satış: 39.152,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.190,66

        Satış: 4.295,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.280,32

        Satış: 5.526,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.979,00

        Satış: 94.932,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
