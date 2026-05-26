Güncel altın fiyatları: 26 Mayıs 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin adımları, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. 26 Mayıs 2026 Salı gününe yükselişle başlayan altın piyasasında, yatırımcıların güvenli liman talebi dikkat çekiyor. İç piyasada dalgalı seyrin devam etmesine rağmen günün ilk saatlerinde yukarı yönlü bir ivme öne çıkıyor. Peki, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hangi seviyelerde? İşte 26 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı'da güncel gram altın fiyatlarına ilişkin son durum…
26 Mayıs 2026 Salı gününe yükseliş eğilimiyle başlayan altın piyasasında, güvenli liman arayışı yeniden ön plana çıktı. ABD’den gelen dış politika mesajları ve Fed tutanaklarında öne çıkan şahin ton, fiyatları yukarı yönlü desteklerken, piyasalarda temkinli bir hareketlilik dikkat çekiyor. İç piyasada ise günün ilk saatlerinde yükseliş görülse de dalgalı seyir devam ediyor. Peki, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hangi seviyelerde? İşte 26 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı’da güncel gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.706,2080
Satış: 6.707,1340
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.562,79
Satış: 4.563,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.728,6700
Satış: 10.964,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.911,5400
Satış: 43.722,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.635,00
Satış: 43.940,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.396,06
Satış: 21.935,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.926,27
Satış: 43.735,83
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.852,60
Satış: 44.956,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.669,40
Satış: 4.883,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.107,03
Satış: 6.386,44
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 108.754,00
Satış: 109.971,00