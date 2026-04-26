Canlı altın fiyatları son durum: 26 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Hafta sonu altın fiyatları araştırılıyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik endişelerin yeniden yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında yön arayışı dikkat çekiyor. Altın piyasasında gözler 26 Nisan 2026 güncel alış-satış rakamlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum merak ediliyor. Peki, 26 Nisan Pazar 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika... Pazar gününe girilmesiyle altın fiyatlarının yeni haftada nasıl şekilleneceğine dair araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar "Bugün altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Nisan 2026 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.814,23
6.815,04
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.707,14
4.711,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.902,76
11.142,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.611,06
44.434,05
TAM ALTIN FİYATI
44.148,00
44.607,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.737,39
22.285,18
ZİYNET ALTIN FİYATI
43.611,06
44.434,05
ATA ALTIN FİYATI
44.777,44
45.913,86
14 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI
3.707,69
4.931,42
22 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI
6.169,25
6.456,69
GREMSE ALTIN FİYATI
109.862,00
111.858,00