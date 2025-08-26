Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025: Altın 2 haftanın zirvesinde! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Bu adım, merkez bankası bağımsızlığına dair endişeleri artırırken güvenli liman talebinin güçlenebileceği beklentilerini de beraberinde getirdi. Sarı metal, iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. İşte 27 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları...

        Giriş: 26.08.2025 - 07:52 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:20
        1

        Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Altının ons fiyatı saat 15.35 itibarıyla 3.378 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Ağustos Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.455,6750

        Satış: 4.456,0180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.377,75

        Satış: 3.378,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.129,0800

        Satış: 7.285,5900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.516,3200

        Satış: 29.053,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.944,00

        Satış: 29.108,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.212,53

        Satış: 14.570,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.514,16

        Satış: 29.051,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.433,97

        Satış: 30.168,81

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.433,66

        Satış: 3.404,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.050,20

        Satış: 4.259,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 72.094,00

        Satış: 72.659,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
