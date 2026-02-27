Canlı
        CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT 2026: Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 27 Şubat 2026 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD ile İran'ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından yatay bir seyir izliyor. Ancak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını artırması, olası bir çatışma ihtimali nedeniyle piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Sarı metal haftalık kazanca doğru ilerliyor. Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra ons başına 5.185 dolar civarında işlem görüyor. İşte, 27 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 27.02.2026 - 08:12
        1

        Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. ABD ile İran’ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından altında yatay seyir gözlemleniyor. ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağını artırması, piyasaları tedirgin ederken güvenli liman talebini canlı tutuyor. Ons altın 5.185 dolar civarında işlem görürken, gram altın 7 bin 300 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 27 Şubat 2026 Cuma Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.330,4030

        Satış: 7.331,3070

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.184,61

        Satış: 5.185,81

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.728,6400

        Satış: 11.986,6900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.916,2000

        Satış: 47.801,8800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.186,00

        Satış: 48.650,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.385,64

        Satış: 23.975,07

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.917,90

        Satış: 47.803,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.753,77

        Satış: 50.006,55

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.061,38

        Satış: 5.344,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.743,98

        Satış: 7.060,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.093,00

        Satış: 121.531,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
