Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. ABD ile İran’ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından altında yatay seyir gözlemleniyor. ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağını artırması, piyasaları tedirgin ederken güvenli liman talebini canlı tutuyor. Ons altın 5.185 dolar civarında işlem görürken, gram altın 7 bin 300 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 27 Şubat 2026 Cuma Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!