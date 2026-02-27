Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 27 Şubat 2026 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD ile İran'ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından yatay bir seyir izliyor. Ancak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını artırması, olası bir çatışma ihtimali nedeniyle piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Sarı metal haftalık kazanca doğru ilerliyor. Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra ons başına 5.185 dolar civarında işlem görüyor. İşte, 27 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. ABD ile İran’ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından altında yatay seyir gözlemleniyor. ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağını artırması, piyasaları tedirgin ederken güvenli liman talebini canlı tutuyor. Ons altın 5.185 dolar civarında işlem görürken, gram altın 7 bin 300 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 27 Şubat 2026 Cuma Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.330,4030
Satış: 7.331,3070
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.184,61
Satış: 5.185,81
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.728,6400
Satış: 11.986,6900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.916,2000
Satış: 47.801,8800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.186,00
Satış: 48.650,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.385,64
Satış: 23.975,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.917,90
Satış: 47.803,51
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.753,77
Satış: 50.006,55
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.061,38
Satış: 5.344,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.743,98
Satış: 7.060,19
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.093,00
Satış: 121.531,00