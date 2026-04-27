Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        CANLI ALTIN FİYATLARI: 28 Nisan 2026 bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın alış-satış fiyatı canlı kuru

        Canlı altın fiyatları: 28 Nisan 2026 bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Nisan 2026 Salı günü yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Haftaya dalgalı başlayan piyasada ons altın, sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları telafi ederek yatay bir seyir izlerken, dolar kurundaki sınırlı gerileme fiyatları destekledi. Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenirken, iç piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da anlık değişim gösteriyor. "Bugün altın ne kadar oldu?", "Gram altın kaç TL?" soruları yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte altın fiyatlarında son durum ile 28 Nisan Salı güncel altın alış-satış fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 07:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Nisan 2026 altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeniden yön arıyor. Ons altındaki toparlanma ve doların küresel ölçekte zayıflamasıyla birlikte gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. ABD ile İran arasındaki belirsizliğin piyasalara etkisi sürerken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatları, canlı alış-satış rakamları ve piyasadaki son durum vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.794,1040

        6.795,0160

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.693,34

        4.694,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.868,3600

        11.107,4000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.460,3500

        44.280,9900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.935,00

        44.381,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.682,52

        22.229,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.501,90

        44.323,60

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.594,77

        45.726,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.689,54

        4.909,19

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.139,50

        6.423,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.332,00

        111.293,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 24 Nisan 2026 (Gülistan Doku'nun Cansız Bedeni Bulunabilecek Mi?)

        Passolig'e sızıp biletleri aldılar. 60 milyon TL'lik illegal bilet satışı. Passolig biletleri 300 kişilik gruplarda satışa çıkarıldı. Taraftar bilet bulamayınca soruşturma başlatıldı. Valinin yazısı köprü üstünde, baz raporu civarı diyor. Sarısaltuk Viyadüğü ve Dinar Köprüsünde ne oldu? Ekipler nede...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        ABD'den askeri sevkiyat
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!