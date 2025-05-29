Altın fiyatları 29 Mayıs 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın tarfelerini engellemesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Güçlenen dolar da değerli metale ek baskı oluşturdu. Ons altın tarafında yaşanan düşüşlerin ardından altının gram fiyatında da gerileme yaşandı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…