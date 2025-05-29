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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2025: Altın güçsüz seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları güçsüz seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları haftanın dördüncü iş gününe düşüşle başladı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. Saat 07.45 itibarıyla ons altın 3 bin 269 lira, gram altın ise 4 bin 117 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 07:50 Güncelleme: 29.05.2025 - 07:51
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        1

        Altın fiyatları 29 Mayıs 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın tarfelerini engellemesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Güçlenen dolar da değerli metale ek baskı oluşturdu. Ons altın tarafında yaşanan düşüşlerin ardından altının gram fiyatında da gerileme yaşandı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        ABD ekonomisine ilişkin endişeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifeleri altını kararsız seyre yönlendiriyor.

        Trump’ın hamlelerini takip eden altın, ABD borsalarındaki güçlenmenin de etkisiyle ivme kazanamıyor.

        Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4142 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4117 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.114,8330

        Satış: 4.117,8120

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.268,87

        Satış: 3.269,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.585,6300

        Satış: 6.753,0500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.342,5300

        Satış: 26.929,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.756,00

        Satış: 26.971,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.126,86

        Satış: 13.490,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.336,17

        Satış: 26.910,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.450,94

        Satış: 28.144,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.245,15

        Satış: 3.190,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.743,87

        Satış: 3.947,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.685,00

        Satış: 67.532,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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