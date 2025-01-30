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        Gram altında rekor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 30 Ocak 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmeye başladı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçen altının onsu 2757 dolara çıktı. Altının gramı da 3173 TL seviyesine yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 07:37 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:30
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        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından 2746 lira seviyesine gerileyen altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları grafiği...

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        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Fed'in faiz kararı sonrası altın hareketlendi. Banka gösterge faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,50 olarak sabit bıraktı.

        Kararın ardından ons altın 2746 dolara geriledi. Gram altın ise 3.202 TL oldu.

        Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarından sonra altının onsu 2757 dolar seviyesine yükselirken altının gramı da 3.202 TL seviyesine çıktı.

        Gram altın, saat 17.00 itibarıyla 3.202 liradan, çeyrek altın 5.122 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.202,0930

        Satış: 3.202,5420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.781,05

        Satış: 2.781,56

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.122,6500

        Satış: 5.235,4600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.490,3600

        Satış: 20.876,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.711,00

        Satış: 20.855,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.215,69

        Satış: 10.473,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.498,25

        Satış: 20.885,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.015,30

        Satış: 21.542,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.724,34

        Satış: 2.579,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.897,10

        Satış: 3.053,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.451,00

        Satış: 52.025,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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