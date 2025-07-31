Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrası altın toparlanmaya başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları 31 Temmuz 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın piyasasında geçtiğimiz haftanın zirve seviyeleri sonrası yaşanan düşüş, bugün yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı. Güne 4274 liradan başlayan gram altın, saat 07.55 itibarıyla 4 bin 302 liradan işlem görüyor. İşte 31 Temmuz 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 31 TEMMUZ 2025
Ons altın güne 3274 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3274 dolar, en yüksek de 3298 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3275 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 4274 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4273 lira, en yüksek de 4304 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4302 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.302,1220
Satış: 4.302,5920
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.274,50
Satış: 3.275,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.883,4000
Satış: 7.034,7400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.533,5800
Satış: 28.052,9000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.018,00
Satış: 28.239,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.716,67
Satış: 14.062,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.519,33
Satış: 28.038,56
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.564,48
Satış: 29.285,17
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.353,89
Satış: 3.317,52
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.920,56
Satış: 4.132,91
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.787,00
Satış: 70.488,00