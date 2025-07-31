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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2025: Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrası altın toparlanmaya başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:55 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:55
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        ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları 31 Temmuz 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın piyasasında geçtiğimiz haftanın zirve seviyeleri sonrası yaşanan düşüş, bugün yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı. Güne 4274 liradan başlayan gram altın, saat 07.55 itibarıyla 4 bin 302 liradan işlem görüyor. İşte 31 Temmuz 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları canlı takip ekranı…

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        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 31 TEMMUZ 2025

        Ons altın güne 3274 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3274 dolar, en yüksek de 3298 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3275 dolardan işlem geçiyor.

        Gram altın güne 4274 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4273 lira, en yüksek de 4304 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4302 liradan alıcı buluyor.

        CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.302,1220

        Satış: 4.302,5920

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.274,50

        Satış: 3.275,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.883,4000

        Satış: 7.034,7400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.533,5800

        Satış: 28.052,9000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.018,00

        Satış: 28.239,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.716,67

        Satış: 14.062,28

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.519,33

        Satış: 28.038,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.564,48

        Satış: 29.285,17

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.353,89

        Satış: 3.317,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.920,56

        Satış: 4.132,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.787,00

        Satış: 70.488,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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