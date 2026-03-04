Altın piyasasında son durum yakından izleniyor. Haftanın üçüncü işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Orta Doğu’da yükselen jeopolitik belirsizlik, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları güçlü bir toparlanma kaydetti. Spot altın yüzde 1’in üzerinde yükselerek ons başına 5 bin 177 dolara çıktı. Altının gram fiyatı ise serbest piyasada 7 bin 290 lira, Kapalıçarşı’da 7 bin 500 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.