Altın fiyatlarında toparlanma! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 4 Mart 2026 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, artan jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini destekledi. Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Altının onsu 5.177 dolar seviyesine çıkarak son düşüşün ardından toparlandı. Gram altın serbest piyasada 7 bin 290 lira bandında seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise 7 bin 500 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.
Altın piyasasında son durum yakından izleniyor. Haftanın üçüncü işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Orta Doğu’da yükselen jeopolitik belirsizlik, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları güçlü bir toparlanma kaydetti. Spot altın yüzde 1’in üzerinde yükselerek ons başına 5 bin 177 dolara çıktı. Altının gram fiyatı ise serbest piyasada 7 bin 290 lira, Kapalıçarşı’da 7 bin 500 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.291,1720
Satış: 7.292,6990
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.175,67
Satış: 5.177,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.665,8800
Satış: 11.923,5600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.663,5000
Satış: 47.548,4000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.191,00
Satış: 48.897,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.286,06
Satış: 23.873,92
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.718,11
Satış: 47.601,82
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.875,32
Satış: 50.232,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.061,82
Satış: 5.368,97
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.744,71
Satış: 7.096,18
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.106,00
Satış: 122.149,00