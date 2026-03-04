Canlı
        CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MART 2026: Altın fiyatlarında toparlanma! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 4 Mart 2026 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, artan jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini destekledi. Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Altının onsu 5.177 dolar seviyesine çıkarak son düşüşün ardından toparlandı. Gram altın serbest piyasada 7 bin 290 lira bandında seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise 7 bin 500 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.

        04.03.2026 - 08:05
        1

        Altın piyasasında son durum yakından izleniyor. Haftanın üçüncü işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Orta Doğu’da yükselen jeopolitik belirsizlik, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları güçlü bir toparlanma kaydetti. Spot altın yüzde 1’in üzerinde yükselerek ons başına 5 bin 177 dolara çıktı. Altının gram fiyatı ise serbest piyasada 7 bin 290 lira, Kapalıçarşı’da 7 bin 500 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.291,1720

        Satış: 7.292,6990

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.175,67

        Satış: 5.177,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.665,8800

        Satış: 11.923,5600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.663,5000

        Satış: 47.548,4000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.191,00

        Satış: 48.897,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.286,06

        Satış: 23.873,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.718,11

        Satış: 47.601,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.875,32

        Satış: 50.232,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.061,82

        Satış: 5.368,97

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.744,71

        Satış: 7.096,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.106,00

        Satış: 122.149,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
