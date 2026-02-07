Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ŞUBAT 2026: Altında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yaşanan değişimler haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Kâr realizasyonu, jeopolitik gerilimlerin azalması ve doların güçlenmesi metal piyasalarını olumsuz etkiledi. Dün sert düşüş yaşayan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Ons altın 4.841 dolar, gram altın ise 6 bin 918 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 7 bin 325 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 00:00 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:00
        1

        Canlı altın fiyatları 7 Şubat 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, kâr satışları, güçlenen dolar endeksi, jeopolitik gerilimlerin azalması ve düşen küresel teknoloji hisseleri sebebiyle düşüş yaşamıştı. Sarı metal, haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bugün ons altın 4.841 dolar, gram altın 6 bin 850 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı’da ise altının gramı 6 bin 918 TL'den satılıyor. İşte 7 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.918,0700

        Satış: 6.918,8690

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.913,00

        Satış: 4.914,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.070,6400

        Satış: 11.314,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.275,6100

        Satış: 45.111,3500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.258,00

        Satış: 47.845,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.022,41

        Satış: 22.577,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.182,71

        Satış: 45.016,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.008,20

        Satış: 49.342,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.981,19

        Satış: 5.267,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.612,21

        Satış: 6.946,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 117.739,00

        Satış: 119.569,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
