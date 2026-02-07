Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Kâr realizasyonu, jeopolitik gerilimlerin azalması ve doların güçlenmesi metal piyasalarını olumsuz etkiledi. Dün sert düşüş yaşayan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Ons altın 4.841 dolar, gram altın ise 6 bin 918 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 7 bin 325 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 7 Şubat 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, kâr satışları, güçlenen dolar endeksi, jeopolitik gerilimlerin azalması ve düşen küresel teknoloji hisseleri sebebiyle düşüş yaşamıştı. Sarı metal, haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bugün ons altın 4.841 dolar, gram altın 6 bin 850 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı’da ise altının gramı 6 bin 918 TL'den satılıyor. İşte 7 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.918,0700
Satış: 6.918,8690
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.913,00
Satış: 4.914,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.070,6400
Satış: 11.314,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.275,6100
Satış: 45.111,3500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.258,00
Satış: 47.845,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.022,41
Satış: 22.577,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.182,71
Satış: 45.016,71
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.008,20
Satış: 49.342,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.981,19
Satış: 5.267,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.612,21
Satış: 6.946,35
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 117.739,00
Satış: 119.569,00