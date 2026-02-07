Canlı altın fiyatları 7 Şubat 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, kâr satışları, güçlenen dolar endeksi, jeopolitik gerilimlerin azalması ve düşen küresel teknoloji hisseleri sebebiyle düşüş yaşamıştı. Sarı metal, haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bugün ons altın 4.841 dolar, gram altın 6 bin 850 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı’da ise altının gramı 6 bin 918 TL'den satılıyor. İşte 7 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…