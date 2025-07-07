Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 7 Temmuz Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen haftayı 4 bin 274 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni haftayı yaklaşık 20 TL değer kaybı ile açtı. Peki, bugün güncel gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.
Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Geçen haftayı 4 bin 274 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni haftanın ilk gününde adeta çakıldı. Saat 15.40 itibarıyla altının gram fiyatı, serbest piyasada 4 bin 252 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.252,0600
Satış: 4.252,5490
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.303,19
Satış: 3.303,91
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.804,4800
Satış: 6.954,1700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.217,9400
Satış: 27.731,6300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.627,00
Satış: 27.768,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.563,84
Satış: 13.905,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.212,73
Satış: 27.726,15
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.066,25
Satış: 28.767,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.320,19
Satış: 3.270,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.865,81
Satış: 4.064,21
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.813,00
Satış: 69.313,00