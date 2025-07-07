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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 TEMMUZ 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 7 Temmuz Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen haftayı 4 bin 274 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni haftayı yaklaşık 20 TL değer kaybı ile açtı. Peki, bugün güncel gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:40
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        1

        Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Geçen haftayı 4 bin 274 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni haftanın ilk gününde adeta çakıldı. Saat 15.40 itibarıyla altının gram fiyatı, serbest piyasada 4 bin 252 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.252,0600

        Satış: 4.252,5490

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.303,19

        Satış: 3.303,91

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.804,4800

        Satış: 6.954,1700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.217,9400

        Satış: 27.731,6300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.627,00

        Satış: 27.768,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.563,84

        Satış: 13.905,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.212,73

        Satış: 27.726,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.066,25

        Satış: 28.767,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.320,19

        Satış: 3.270,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.865,81

        Satış: 4.064,21

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.813,00

        Satış: 69.313,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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