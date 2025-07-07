Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Geçen haftayı 4 bin 274 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni haftanın ilk gününde adeta çakıldı. Sabah saatleri itibarıyla altının gram fiyatı, serbest piyasada 4 bin 253 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.