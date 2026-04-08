Altın yükselişe geçti! 8 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları alış - satış fiyatları 8 Nisan yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmeler altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik iki haftalık ateşkes anlaşmasının sağlanması, piyasalarda risk algısını değiştirdi. 8 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları yükseliş eğilimine girerken, yatırımcılar güncel alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Peki, 8 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme dikkat çekti. Jeopolitik tansiyonun düşmesine yönelik diplomatik adımlar altın piyasasında yönü yukarı çevirdi. Donald Trump ile İran tarafının ateşkes sürecinde uzlaşması sonrası güvenli liman talebi yeniden artarken, 8 Nisan 2026’da altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların alım-satım stratejilerini doğrudan etkiliyor. İşte 8 Nisan altın fiyatlarına dair son durum...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.866,1040
6.866,9490
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.803,12
4.804,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.987,95
11.229,72
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.922,1200
44.750,7000
TAM ALTIN FİYATI
45.836,00
46.922,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.906,23
22.458,36
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.950,55
44.780,32
ATA ALTIN FİYATI
44.237,88
45.350,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.799,07
5.050,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.317,74
6.630,32
GREMSE ALTIN FİYATI
112.853,00
115.906,00