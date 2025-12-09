Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haftanın ikinci işlem günü için araştırılıyor. Sarı metal, Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve doların zayıflamasıyla yeni haftayı yükselişle açmıştı. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler sürse de bugün altın fiyatlarında zayıf görünüm dikkat çekiyor. Powell’ın sert bir söylem kullanabileceğine yönelik tahminler altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Altının ons fiyatı, Salı günü erken saatlerde 4.193 dolar, gram altın 5 bin 726 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 9 Aralık 2025 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!