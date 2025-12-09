Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2025: Altın Fed kararı öncesi düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın Fed kararı öncesi düşüşte! İşte 9 Aralık Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları

        Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Altının ons fiyatı dün sabah yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 217 dolara çıkmıştı. Gram altın ise 5 bin 770 liraya kadar yükselmişti. Fed'in faiz indirimine dair beklentiler sürse de bugün fiyatlarda zayıf bir seyir öne çıkıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha sert bir tonda konuşabileceğine yönelik tahminler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte, 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haftanın ikinci işlem günü için araştırılıyor. Sarı metal, Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve doların zayıflamasıyla yeni haftayı yükselişle açmıştı. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler sürse de bugün altın fiyatlarında zayıf görünüm dikkat çekiyor. Powell’ın sert bir söylem kullanabileceğine yönelik tahminler altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Altının ons fiyatı, Salı günü erken saatlerde 4.193 dolar, gram altın 5 bin 726 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 9 Aralık 2025 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.725,4160

        Satış: 5.726,1830

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.192,25

        Satış: 4.193,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.159,5400

        Satış: 9.361,0700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.638,1500

        Satış: 37.329,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.551,00

        Satış: 37.785,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.257,86

        Satış: 18.718,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.630,18

        Satış: 37.321,99

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.351,48

        Satış: 39.319,36

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.175,15

        Satış: 4.270,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.255,12

        Satış: 5.491,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.530,00

        Satış: 94.319,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
