Altın Fed kararı öncesi düşüşte! İşte 9 Aralık Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Altının ons fiyatı dün sabah yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 217 dolara çıkmıştı. Gram altın ise 5 bin 770 liraya kadar yükselmişti. Fed'in faiz indirimine dair beklentiler sürse de bugün fiyatlarda zayıf bir seyir öne çıkıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha sert bir tonda konuşabileceğine yönelik tahminler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte, 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları!
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haftanın ikinci işlem günü için araştırılıyor. Sarı metal, Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve doların zayıflamasıyla yeni haftayı yükselişle açmıştı. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler sürse de bugün altın fiyatlarında zayıf görünüm dikkat çekiyor. Powell’ın sert bir söylem kullanabileceğine yönelik tahminler altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Altının ons fiyatı, Salı günü erken saatlerde 4.193 dolar, gram altın 5 bin 726 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 9 Aralık 2025 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.725,4160
Satış: 5.726,1830
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.192,25
Satış: 4.193,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.159,5400
Satış: 9.361,0700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.638,1500
Satış: 37.329,7600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.551,00
Satış: 37.785,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.257,86
Satış: 18.718,24
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.630,18
Satış: 37.321,99
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.351,48
Satış: 39.319,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.175,15
Satış: 4.270,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.255,12
Satış: 5.491,08
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.530,00
Satış: 94.319,00