Altın fiyatları 9 Aralık 2025 alış-satış tablosu yeni haftaya girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. İşte, 9 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…