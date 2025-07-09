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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2025: Altında düşüş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba verileri araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar yönünü ararken, yatırımcılar canlı alış-satış rakamlarını takip ediyor. Küreseler piyasalarda altının ons fiyatının 3 bin 302 dolar seviyelerinde yatay seyretmesi ve döviz kurundaki dalgalanmanın hafiflemesi, iç piyasada altın fiyatlarını aşağı çekti. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte, 9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:02
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        1

        Altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda ons altının 3.302 dolar seviyesinde yatay seyretmesi ve döviz kurundaki sınırlı gevşeme nedeniyle altın aşağı yönlü bir seyir izliyor. Haftanın üçüncü iş gününde gram altın 4.243 TL seviyesine kadar çekilirken, çeyrek altın yeniden 7.000 TL'nin altına indi. İşte 9 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.242,8690

        Satış: 4.243,5120

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.301,27

        Satış: 3.302,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.788,5900

        Satış: 6.938,1400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.154,3600

        Satış: 27.667,7000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.574,00

        Satış: 27.776,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.536,72

        Satış: 13.877,80

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.158,32

        Satış: 27.670,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.119,93

        Satış: 28.822,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.315,61

        Satış: 3.271,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.858,37

        Satış: 4.065,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.681,00

        Satış: 69.334,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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