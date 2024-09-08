Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları! 8 Eylül Bugün Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları canlı son durum yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. En son Ons altının 2 bin 496 TL seviyelerinde olduğu anlarda gram altın 2 bin 727 liradan işlem gördü. Öte yandan Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 16,39 TL artarak yüzde 0,60 değer kazandı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, 8 Eylül Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte, Gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatı son durum
Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Altın fiyatlarının Eylül ayı boyunca ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. Ons altın fiyatı 2 bin 496 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Eylül Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
8 Eylül Pazar günü 2 bin 727 liraya, Çeyrek altın ise 4 bin 404 liradan, 4 bin 364 liraya düştü.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.364,44
4.460,91
ALTIN/ONS FİYATI
2.496,90
2.497,92
GRAM ALTIN FİYATI
2.727,77
2.728,39
YARIM ALTIN FİYATI
8.701,60
8.921,82
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.457,75
17.789,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.536,11
2.675,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
17.457,75
17.789,07
ATA ALTIN FİYATI
18.433,21
18.902,74