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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: 8 Eylül 2024 Bugün Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları! 8 Eylül Bugün Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı son durum yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. En son Ons altının 2 bin 496 TL seviyelerinde olduğu anlarda gram altın 2 bin 727 liradan işlem gördü. Öte yandan Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 16,39 TL artarak yüzde 0,60 değer kazandı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, 8 Eylül Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte, Gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 07:34 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:14
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Altın fiyatlarının Eylül ayı boyunca ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. Ons altın fiyatı 2 bin 496 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Eylül Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        8 Eylül Pazar günü 2 bin 727 liraya, Çeyrek altın ise 4 bin 404 liradan, 4 bin 364 liraya düştü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.364,44

        4.460,91

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.496,90

        2.497,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.727,77

        2.728,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        8.701,60

        8.921,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        17.457,75

        17.789,07

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.536,11

        2.675,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        17.457,75

        17.789,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        18.433,21

        18.902,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11
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