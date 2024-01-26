Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 26 Ocak alış satış - tablosu
Altın fiyatları 26 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın bin 971 lira ve çeyrek altın 3 bin 233 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 26 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
26 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.971,48
1.971,76
ALTIN/ONS FİYATI
2.020,49
2.021,20
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.154,56
3.224,02
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.618,22
12.856,65
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.289,39
6.448,04
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.618,22
12.856,65
ATA ALTIN FİYATI
13.547,48
13.884,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.089,04
1.466,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.865,19
1.968,30