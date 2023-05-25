Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alan altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yukarı ve yeşil yönlü grafik çiziyor. Peki, 25 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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