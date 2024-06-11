Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 11 Haziran altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları yeni haftaya düşüş trendinde başladı. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün hafif bir değer kaybı yaşadı. 11 Haziran Salı güncel ons altın değeri 2 bin 301 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 397 TL'den alıcı buluyor. İşte, 11 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşların 'güvenli limanı' altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz altında bir değerden alıcı buluyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 11 Haziran 2024 Salı günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 401 liradan yaparken; 11 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 926 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.397,36
Satış: 2.397,69
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.302,20
Satış: 2.302,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.835,77
Satış: 3.920,22
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.343,09
Satış: 15.632,95
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.647,57
Satış: 7.840,45
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.343,09
Satış: 15.632,95
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.951,01
Satış: 16.353,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.286,70
Satış: 1.704,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.186,39
Satış: 2.316,36