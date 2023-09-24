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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Çeyrek ve gram altın 24 Eylül Pazar günü kaç TL? Cumhuriyet altını kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları hafta sonu zirvede! Son dakika 24 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 24 Eylül Pazar gününe zirvedeki seyrini muhafaza ederek başladı. Haftayı yukarı yönlü seyirde kapatan altın fiyatları yükseliş seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 24 Eylül altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 08:40
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        1

        ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL... Altın fiyatları 24 Eylül Pazar yani bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 680 lira, çeyrek altın ise 2 bin 750 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 24 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.679,83
        1.680,29

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.924,75
        1.925,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.687,73
        2.747,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.750,91
        10.955,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.358,65
        5.494,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.750,91
        10.955,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.314,27
        11.596,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        948,87
        1.128,24

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.556,16
        1.646,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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