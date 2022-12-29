ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL? 29 Aralık Perşembe yani bugün çeyrek ve gram altın fiyatları güne değer artışıyla başladı. Gram altın fiyatları bin 90 lira sınırına yaklaşırken çeyrek altın fiyatları ise bin 780 lira sınırına yaklaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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