Altın fiyatları son dakika: 28 Şubat Çarşamba çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde yükselişte olan gram altın tarihi rekor zirvesini yenileniyor. 28 Şubat Çarşamba günü değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 44 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu derledik. İşte, 28 Şubat 2024 canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek ve gram altın fiyatı son durum...
Altın fiyatlarında son durum yaşanan yükselişle beraber araştırılıyor. Gram altın, geçtiğimiz hafta 2 bin liralık kritik eşiği aşmasının ardından tarihi rekor kırdı. Zirve seviyesini koruyan gram altın bugün de değer kazanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!
Dün 2 bin 40 TL seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatı bugüne 2 bin 44 liradan başladı. Dün 3 bin 337 TL olan çeyrek altın ise bugün 3 bin 342 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.044,19
Satış: 2.044,55
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.030,93
Satış: 2.031,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.270,70
Satış: 3.342,83
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.082,78
Satış: 13.330,45
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.520,95
Satış: 6.685,67
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.082,78
Satış: 13.330,45
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 13.985,12
Satış: 14.332,98
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.122,45
Satış: 1.508,47
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.919,47
Satış: 2.029,68