Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.179,48 %-1,66
        DOLAR 31,1567 %0,03
        EURO 33,7896 %-0,02
        ALTIN 2.048,52 %0,76
        FAİZ 44,36 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,65 %0,59
        BITCOIN 57.087,00 %0,63
        GBP/TRY 39,4903 %-0,12
        EUR/USD 1,0834 %-0,10
        BRENT 83,30 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 3.349,34 %0,76
        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Zirveyi koruyor! 28 Şubat 2024 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika: 28 Şubat Çarşamba çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde yükselişte olan gram altın tarihi rekor zirvesini yenileniyor. 28 Şubat Çarşamba günü değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 44 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu derledik. İşte, 28 Şubat 2024 canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek ve gram altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 07:39 Güncelleme: 28.02.2024 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarında son durum yaşanan yükselişle beraber araştırılıyor. Gram altın, geçtiğimiz hafta 2 bin liralık kritik eşiği aşmasının ardından tarihi rekor kırdı. Zirve seviyesini koruyan gram altın bugün de değer kazanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

        Dün 2 bin 40 TL seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatı bugüne 2 bin 44 liradan başladı. Dün 3 bin 337 TL olan çeyrek altın ise bugün 3 bin 342 liradan alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.044,19

        Satış: 2.044,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.030,93

        Satış: 2.031,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.270,70

        Satış: 3.342,83

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.082,78

        Satış: 13.330,45

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.520,95

        Satış: 6.685,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.082,78

        Satış: 13.330,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 13.985,12

        Satış: 14.332,98

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.122,45

        Satış: 1.508,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.919,47

        Satış: 2.029,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?