        CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 19 Ağustos Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasında Rusya ile olası bir barış anlaşmasının görüşüleceği toplantı öncesinde toparlandı. Bu toparlanma, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığı ile destekledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ağustos Salı canlı altın fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:11 Güncelleme: 19.08.2025 - 00:11
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları 19 Ağustos Salı günü araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığının desteğiyle toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi öncesi ons altın yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı yükseliş gösterdi. Yeni haftaya yüzde 0,5 artışla başlayan gram altın, saat 15.35 itibarıyla 4 bin 399 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ağustos Salı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.399,4310

        Satış: 4.399,8250

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.345,10

        Satış: 3.345,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.041,38

        Satış: 7.196,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.156,3600

        Satış: 28.686,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.669,00

        Satış: 28.810,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.038,75

        Satış: 14.392,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.165,52

        Satış: 28.696,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.137,56

        Satış: 29.865,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.409,95

        Satış: 3.374,55

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.011,67

        Satış: 4.216,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.408,00

        Satış: 71.914,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
