Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 19 Ağustos Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasında Rusya ile olası bir barış anlaşmasının görüşüleceği toplantı öncesinde toparlandı. Bu toparlanma, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığı ile destekledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ağustos Salı canlı altın fiyatları...
Anlık ve canlı altın fiyatları 19 Ağustos Salı günü araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığının desteğiyle toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi öncesi ons altın yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı yükseliş gösterdi. Yeni haftaya yüzde 0,5 artışla başlayan gram altın, saat 15.35 itibarıyla 4 bin 399 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ağustos Salı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.399,4310
Satış: 4.399,8250
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.345,10
Satış: 3.345,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.041,38
Satış: 7.196,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.156,3600
Satış: 28.686,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.669,00
Satış: 28.810,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.038,75
Satış: 14.392,33
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.165,52
Satış: 28.696,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.137,56
Satış: 29.865,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.409,95
Satış: 3.374,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.011,67
Satış: 4.216,27
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.408,00
Satış: 71.914,00