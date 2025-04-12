CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı yapılıyor: Borç açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi. HASAN ARAT KATILDI, TARTIŞMA ÇIKTI Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katılım sağladı. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi. 🎥 Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı. pic.twitter.com/CuLR3dsWZw — AA SPOR (@aa_spor) April 12, 2025 REKLAM Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı. Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi. Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğu duyuruldu. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti. Açıklanan raporda siyah-beyazlı kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun ise 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu ifade edildi.

YAMANTÜRK: AHDIM OLSUN MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu toplantısına katılan siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a tepki göstererek yönetimi sırasında yaşananların takipçisi olacağını söyledi. Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi. Yaşanan olayın Beşiktaş Kulübünün kültürüne yakışmadığının altını çizen Yamantürk, "Ön sıralara selam verirken elimi uzattım. Selam verirken yüz yüze kaldık, medeni insanlar gibi elini sıktım ama maalesef olay buraya geldi." diye konuştu.