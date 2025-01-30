Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçına çıkıyor. Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, galip gelmesi halinde adını doğrudan üst tura yazdırma fırsatını yakalayacak. Beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise play-off ihtimali gündeme gelecek. İşte Ajax ile Galatasaray karşılaşması hakkında merak edilen güncel bilgiler...