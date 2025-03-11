Barcelona - Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında rakibini 1-0 skorla mağlup etmeyi başaran Barcelona 'Devler Ligi'nde çeyrek final kapısını araladı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Barcelona-Benfica maçı canlı izle ekranı...