Barcelona-Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Devler Ligi'nde milli yıldızlar sahnede!
Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında evinde Benfica ile karşı karşıya geliyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Barcelona-Benfica rövanş mücadelesinin maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Estadio da Luz'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Benfica tur şansını zora soktu. Peki, "Barcelona-Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-Benfica maçı canlı izle ekranı ile muhtemel 11'ler...
Barcelona - Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında rakibini 1-0 skorla mağlup etmeyi başaran Barcelona 'Devler Ligi'nde çeyrek final kapısını araladı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Barcelona-Benfica maçı canlı izle ekranı...
BARCELONA-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Benfica Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı 11 Mart Salı TSİ ile 20:45'te oynanacak.
BARCELONA- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio Olímpico Lluís Companys Stadtyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczesny, Martinez, Ronald Araujo, Kounde, Balde, Pedri, de Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski
Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Schjelderup, Pavlidis
KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?
Barcelona ile oynanan ilk maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün rövanş mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.