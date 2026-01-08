Dubai- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında Dubai ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Dubai- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa basketbolunun dev organizasyonu EuroLeague’de 21. hafta karşılaşmaları nefes kesiyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen üst sıralardaki yerini koruyan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Dubai ile kozlarını paylaşacak. Play-off yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesi iki takımın ligdeki konumu ve geçmiş maç istatistikleri merak konusu olurken, gözler maçın oynanacağı gün ve ekranlara geleceği kanala çevrildi. İşte ayrıntılar...
DUBAİ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Dubai- Fenerbahçe Beko maçı 8 Ocak Perşembe (bu akşam) 19.00'da oynanacak.
DUBAİ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Coca Cola Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.