Avrupa basketbolunun dev organizasyonu EuroLeague’de 21. hafta karşılaşmaları nefes kesiyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen üst sıralardaki yerini koruyan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Dubai ile kozlarını paylaşacak. Play-off yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesi iki takımın ligdeki konumu ve geçmiş maç istatistikleri merak konusu olurken, gözler maçın oynanacağı gün ve ekranlara geleceği kanala çevrildi. İşte ayrıntılar...