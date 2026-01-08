Habertürk
        Dubai- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Dubai- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında Dubai ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Dubai- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 08.01.2026 - 16:14 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:14
        1

        Avrupa basketbolunun dev organizasyonu EuroLeague’de 21. hafta karşılaşmaları nefes kesiyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen üst sıralardaki yerini koruyan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Dubai ile kozlarını paylaşacak. Play-off yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesi iki takımın ligdeki konumu ve geçmiş maç istatistikleri merak konusu olurken, gözler maçın oynanacağı gün ve ekranlara geleceği kanala çevrildi. İşte ayrıntılar...

        2

        DUBAİ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

        Dubai- Fenerbahçe Beko maçı 8 Ocak Perşembe (bu akşam) 19.00'da oynanacak.

        3

        DUBAİ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Coca Cola Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        DUBAİ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/hemen-uye-ol/

