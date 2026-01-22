Habertürk
        Haberler Bilgi Spor CANLI İZLE TRT 1: Fenerbahçe - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

        Fenerbahçe - Aston Villa maçı canlı izle: Fenerbahçe - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sol bek hattında yaşanan sakatlıklar teknik ekibi düşündürürken, karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Aston Villa maçı hakkında tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:31
        1

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında güçlü rakibi Aston Villa’yı konuk ederek Avrupa’daki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde eksikler ve kadro durumu gündemdeki yerini korurken, sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev karşılaşmaya dair merak edilenler…

        2

        FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi 7'nci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk edecek. 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

        HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AVRUPA'DA 297. MAÇ

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.

        Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

        Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

        4

        MUHTEMEL 11'LER!

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

        Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.

