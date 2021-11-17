Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değeri vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum.

Biraz önce sizlerin takdiriyle AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na seçilen Sayın İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimlerinde önemli hazırlıklar üstleneceği için affını istedi. Hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle yakış çalışmayı sürdüreceğiz.

Meclis'in lokomotifi Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleridir. Her ne kadar bu çatı altında milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, onura sahip olmayanlar çıksa da Meclisimiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde vekilliği sarkıt olmuştur. Bu yüzsüz, erdemsiz, terbiyesiz kişilere gittikleri her platformda dersin verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından yavşaklar diye ifade çıkar mı? Bu çatı bunu da gördü. Milletim işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı 2023'ün Haziran'ın da verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez.