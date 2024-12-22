Süper Lig puan durumu 17 .hafta: Süper Lig maç sonuçları ve 18.hafta lig fikstürü
Süper Lig heyecanı 17. hafta maçları ile devam ediyor. Kıran kıran mücadelelere sahne olan 17. haftada Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alırken, Beşiktaş ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 17. hafta maç sonuçlarının ardından oluşan puan durumu...
Süper Lig güncel puan durumu... Galatasaray ligin 17. haftasında Kayserispor'un konuk oldu. Galatasaray Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta son düdük sesinin gelmesinin ardından Süper Lig puan durumu gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
17. HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ SONUÇLARI
20.12.2024 20:00 İKAS EYÜPSPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.
21.12.2024 16:00 NET GLOBAL SİVASSPOR 0 - 0 REEDER SAMSUNSPOR
21.12.2024 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 CORENDON ALANYASPOR
22.12.2024 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 ONVO ANTALYASPOR
22.12.2024 16:00 BELLONA KAYSERİSPOR 1-5 GALATASARAY A.Ş.
22.12.2024 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
22.12.2024 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. SİPAY BODRUM FK
23.12.2024 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
23.12.2024 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ KASIMPAŞA A.Ş.
SÜPER LİG PUAN DURUMU