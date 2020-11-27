CANLI - Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşiyor.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer alacak.

Kupa statüsünün 2A-d maddesinde belirtildiği üzere 32 takımdan 16'sı kurada seri başı olacak ve maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

SERİBAŞI TAKIMLAR

Trabzonspor

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Galatasaray

Fenerbahçe

Gaziantep FK

Antalyaspor

Kasımpaşa

Göztepe

Gençlerbirliği

Konyaspor

Rizespor

Yeni Malatyaspor

BB Erzurumspor

SERİBAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Adana Demirspor

Bursaspor

Boluspor

Giresunspor

Altınordu

Adanaspor

Eskişehirspor

Turgutluspor

Esenler Erokspor

Darıca Gençlerbirliği

Tuzlaspor

Kocaelispor

Tarsus İdmanyurdu

Karacabey Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon

Muğlaspor