CANLI - Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşiyor.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer alacak.
Kupa statüsünün 2A-d maddesinde belirtildiği üzere 32 takımdan 16'sı kurada seri başı olacak ve maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
SERİBAŞI TAKIMLAR
Trabzonspor
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalyaspor
Kasımpaşa
Göztepe
Gençlerbirliği
Konyaspor
Rizespor
Yeni Malatyaspor
BB Erzurumspor
SERİBAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Adana Demirspor
Bursaspor
Boluspor
Giresunspor
Altınordu
Adanaspor
Eskişehirspor
Turgutluspor
Esenler Erokspor
Darıca Gençlerbirliği
Tuzlaspor
Kocaelispor
Tarsus İdmanyurdu
Karacabey Belediyespor
Hekimoğlu Trabzon
Muğlaspor
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