Fenerbahçe ve Galatasaray kazandı, ülke puanı değişti! Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülke puanı, temsilcilerimizin maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında 3-1 galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, ülke puanı adına önemli bir galibiyet elde etti. Öte yandan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi maçında, 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart ile karşı karşıya gelirken, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev karşılaştı. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 24 Ekim 2025 Cuma UEFA ülke puanı son durum...
UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıktı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet, ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda temsilcilerimiz aldığı puan ve puanlarla ülke adına önemli katkıda bulunuyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 24 Ekim 2025 UEFA ülke puanı...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 46.000 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 56.350, 10. sıradaki Çekya'nın 42.500 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere - 98.895
2. İtalya - 87.803
3. İspanya - 82.081
4. Almanya - 78.404
5. Fransa - 71.393