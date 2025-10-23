UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıktı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet, ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda temsilcilerimiz aldığı puan ve puanlarla ülke adına önemli katkıda bulunuyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 24 Ekim 2025 UEFA ülke puanı...