        Haberler Bilgi Spor CANLI YAYIN | Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı, Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Ligde üst sıralara tırmanma hedefi olan iki ekip de bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2026 - 17:10 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:25
        1

        Süper Lig’de haftanın dikkat çeken randevularından biri Antalya’da oynanacak. Deplasmanda sahaya çıkacak Trabzonspor, Antalyaspor karşısında galibiyet ararken; ev sahibi ekip de taraftarı önünde puan kaybı yaşamak istemiyor. Karşılaşmaya dair tarih, saat ve yayın bilgileri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        30 Ocak Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

        3

        Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.

        Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

        Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

        TRABZONSPOR

        Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

        Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor. Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

