"Bu basın toplantısını yaptığımız yerde genellikle mutlu olaylarla oluyoruz. Bugün ise konumuz başka. Geldiğimiz bu noktada bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor."

"Bazı maçlardan sonra hakem hataları da olsa, bu kadar güçlü bir kadrosu olan Beşiktaş'ın hakem hatalarına değil, kendimize bakmamız gerektiğini ifade ettim. Taraftarlar konusunda da aynısını düşünüyorum. Taraftar popülizmi yapmak çok kolaydır ancak biz tersini düşünüyoruz. Biz hep futbol ailesini güzelleştirecek, centimenlik ve medeniyeti ön plana çıkaracak gayrette olduk. Son dönemde taraftarımız, 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahürat yapıyor. Altını çiziyorum, biz işimizi yaparak başkasına işimizi refere etmedik. 6,5 yılda yaptığımız icraatler, hep Beşiktaş'a sahip çıkmak, Beşiktaş duruşunu korumak üzereydi"

"TFF, maça çıkmamızı istedi, Beşiktaş duruşuna sahip çıktık, maça çıkmadık. Bu tesisleri, Beşiktaş'a sahip çıkmak için yaptık. Kimsenin hoşuna gitmeyecek laflar da olsa doğrusu neyse onu yapmaya çalıştık"

"Taraftarlarımıza da sahip çıktık, nerede olursa olsun. Davalar açtık, gerektiğinde onlar için İçişleri Bakanı'yla görüştük. Biz bunları dile getirmek istemedik, şov yapmak istemedik."

BURSA'DA TARAFTARA SALDIRILMASI ÜZERİNE...

"KARŞI TARAFTAN BİR 'ÜZÜLDÜK' BEKLERDİK"

"İçeride oynadığımız maçlarda bazı takımlara küfür edildi, onları kınayan açıklamalar yaptık. Taraftarımızın hoşuna gitmedi, ama biz futbol etiği, Beşiktaş etiği için açıklamaları yaptık. Son dönemde Bursalı arkadaşlar, üzerinde Beşiktaş formalı birisine saldırdılar. Son Konyaspor maçında olduğu gibi, camiaları kişilerden ayırdık. Hataları yapanlar bireylerdir dedik, camiaya mal edilemez dedik. Ama en azından karşı taraftan da 'Üzüldük' denmesini beklerdik."

KONYA'DA YAŞANAN OLAYLAR

"BU İŞİN 'AMA'SI YOK!"

"Konya'da yaşanan olaylar, bunlar altyapı çocukları ya! Sporu güzelleştireceğiz, milli takımlarımıza kazandıracağız, futbol müsabakası bu! Saha içerisinde kavga olur, futbolcular kavga eder neyse ama işe görevli personellerin karışması üzerine en azından bir açıklama yapılmasını beklerdim. Eminim ki üzülmüşlerdir, ziyarette de bulunmuşlar ama yazılı bir açıklama olmasını dilerdim. Her açıklamada 'Ama...' geliyor, bu işin 'ama'sı yok!"

"ARTIK HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMA ZAMANI GELDİ"

"Beşiktaş ilk etapta kendi içerisine bakmak zorundadır. Profesyonel olarak maaş alanların özeleştiri yapmak yerine bazı şeyleri hakemlerin üzerine atmaması gerekiyor ancak geldiğimiz noktada artık hakemler için de konuşmak zorundayız. Türkiye'nin en kaliteli kadrosuna sahipse, suçu hakemlere atmayalım noktasında davrandım, özeleştiri yapalım dedik. Ama artık bu nokta aşıldı, hakemlerle ilgili konuşma gereği duyuyorum."

"Artık hakemleri eleştirme konusuna geldiğimizi düşünüyorum. Bu insanları eğitmediğimiz sürece VAR sistemini kötülemek yanlıştır. Maç içerisinde VAR iyi bir sistem. Hata yapan bilgisayarlar olmaz, insanlar olur. VAR sistemi iyi bir şey, Türkiye'de rezalet. Aynısı Dünya Kupası'nda yapıldı. Yüzde 99.3 başarıya ulaştı, Türkiye'de VAR'ı yönetemiyorlar."

"VAR'IN UYGULANMADIĞI TEK KULÜP, BEŞİKTAŞ'TIR!"

"VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp, Beşiktaş Kulübü. VAR değil, VAR'ı yöneten kişiler bizim aleyhimize kararlar veriyor. VAR çok güzel bir sistemdir. Altını çiziyorum, hatayı sistemler değil, insanlar yapıyor. En çok bizim maçlarda görüyorum, hakem 'Dur şuna bir bakayım' diyip VAR'a gidiyor. Hakemin VAR yokmuş gibi davranması gerekiyor. Hakemlere mazeret olsun diye gelsin istemedik, az olsun diye istedik. Konyaspor maçında verilen penaltı, komedi! O şimdi gol olmuş olsa Beşiktaş'ın kaçan puanları ne olacak? Medel'e verilen kırmızı kart! Alakası olmadığını bütün dünya gördü. Ben her zaman 'Kasıt aramıyoruz, hakemlerimiz pırlanta gibi insanlar, iyi niyet arıyorum' demiştim. Artık bu noktadan çıktım. Beşiktaş kulübü 'pış pış' yapalım kulübü değildir. Herkes işini iyi yapacak. Hiçbir kulübün bir avantaj istediği yok. Bugün size avantaj gibi görünen şey, haftaya dezavantaj olabilir. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda görev alan, yüzde 99,3'lük doğruluk payında bulunmuş bir hakem. Türkiye'de oynadığı maçları da izliyorum, nerede Dünya Kupası'ndaki Cüneyt Çakır nerede Türkiye'deki! Eyyamcılıkla bir yere varılmaz."

"YURT DIŞINDAN DANIŞMAN GETİRELİM"

"Her takımın hakemleri var. Kimsenin kimseden korkusu yok, isteği yok. Her hakem her maçı yönetsin. Bu saatten sonra iyi niyet aramıyoruz. İlk Kulüpler Birliği'nde gündeme getireceğim, eskiden bizde vardı, maçları incelesinler ve bizim adımıza raporlama yapsınlar biz de MHK'ye verelim. Yurt dışından bir danışman getirelim, bizim namımıza izleyip raporlasınlar"

TFF'YE SERT ELEŞTİRİ

"TFF'NİN TEK DERDİ EURO 2024'LE UĞRAŞMAK MIDIR!"

"Federasyon'un kulüpleri yok, kulüplerin Federasyonları var. EURO 2024'le uğraşıldı, 2,5 aydır yönetim kurulu toplantısı yok. Şu anda ekonomik olarak sıkıntı çekilen bu dönemde TFF'nin tek işi EURO 2024 müydü? 10'a yakın yazı yazdık, bir tanesine cevap verilmedi. Çin'le ilgili o kadar yazı yazdık, birine cevap verilmedi! Cevap verilse bizim Tahkim yolumuz açık, TFF'nin kararları da Tahkim'e gidebilir. TFF'nin tek misyonu EURO 2024'ü yönetmek miydi? Başka bir işi yok muydu? Yönetim Kurulu toplantısı yapılamıyor, kararlar alınamıyormuş. Benim 9'da maçım bitti, 12'de yönetim kurulu toplantısı yapıldı, maç bittikten 3 saat sonra Caner'e talimat değiştirilip ceza verilebiliyorsa Kulüpler Birliği istiyorken neden toplanılamıyor? Bu kulüpler olduğu için bu Federasyon var! Kulüplerin dertlerini çözmek sadece Kulüpler Birliği'nin görevi değil, TFF'nin de görevi."

MEVLANA'DAN ALINTI YAPTI

"Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir."

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNİN TL'YE ÇEVRİLMESİ...

"BU BİR KANUN, GEREKLERİ NEYSE YAPILACAK"

"Sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi konusunda Maliye Bakanlığı'nın belirlediği rakam esas alınacak. Bu bir kanun. Gerekleri neyse yapılacak. Biz döviz kuruyla ilgili Kulüpler Birliği olarak bir karar almadık. Devlet kanun çıkardığı için onunla ilgili istişare ettik. Devlet ilave bir ek vergi getirse oyuncularımıza dönüp 'Biz bunu kabul etmiyoruz' diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz, kanun bu, uyuyoruz. Türkiye, zor bir süreçten geçiyor. Bizim de üzerimize düşen neyse yapmaya çalışacağız"

U21 MAÇINDA YAŞANANLARLA İLGİLİ TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

"U21 maçıyla ilgili oyuncularımız adına savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Konunun arkasını bırakmayacağız. Federasyonun da olaya müdahil olmasını istiyoruz. Arkadaşlara müdahil olduk, oyuncularımız adına savcılıktan suç duyurusunda bulunduk ama benim tercihim TFF'nin bununla ilgili bir karar alması lazım. Oyuncuların olduğu yerde, teknik adamların kavgalara dahil olmasının önünü açarsanız Yunanistan'da sahaya silahla inme olayı gibi, oraya kadar gider bu iş. Kurallar var, savcılık nezdinde cezalandırılması haricinde futbol yönetimi tarafından cezalandırılması lazım."

ÜMİT ÖZTÜRK'ÜN "PEPE BENİ TEBRİK ETT" İFADELERİ ÜZERİNE...

"Benim bildiğim Pepe, Portekizce konuşuyor. O hangi lisan anladıysa bilemiyorum"

