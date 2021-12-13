Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Slavia Prag oldu! Sarı-lacivertliler ilk maçı 17 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.
EŞLEŞMELER
Marsilya - Karabağ
PSV - Maccabi Tel Aviv
FENERBAHÇE - Slavia Prag
Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo/Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham / Vitesse
MAÇLAR NE ZAMAN?
Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak.
TURU GEÇİNCE NE OLACAK?
Sekiz eşleşmenin sekiz kazananı, Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlarla eşleşecek.
SON 16 KURA ÇEKİMİ
Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi durumunda son 16'daki rakibiyle 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecek.
AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Play-off maçları | 17-24 Şubat
Son 16 kura çekimi | 25 Şubat
Son 16 maçları | 10-17 Mart
Çeyrek-yarı final kura çekimi | 18 Mart
Çeyrek final maçları | 7-14 Nisan
Yarı final maçları | 28 Nisan - 5 Mayıs
Final | 25 Mayıs
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