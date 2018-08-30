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Son dakika! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Son dakika! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu... Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, D Grubu'nda; Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşti. Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak

30 Ağustos 2018 Perşembe, 19:07:56 | Güncelleme:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu... Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, D Grubu'nda; Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşti.

Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

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İŞTE EŞLEŞMELER

A GRUBU
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Monaco
Club Brugge

B GRUBU
Barcelona
Tottenham
PSV Eindhoven

C GRUBU
PSG
Napoli
Liverpool
Kızılyıldız

D GRUBU
Lokomotiv Moskova
Porto
Schalke
GALATASARAY

E GRUBU
Bayern Münih
Benfica
Ajax

F GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Lyon
Hoffenheim

G GRUBU
Real Madrid
Roma
CSKA Moskova
Viktoria Plzen

H GRUBU
Juventus
Manchester United
Valencia
Young Boys

TORBALAR

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moscow

2. TORBA: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham, Roma

3. TORBA: Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moskova, Valencia, PSV Eindhoven

4. TORBA: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Hoffenheim, Young Boys, AEK, Kızılyıldız

KASASINI DOLDURACAK!

Galatasaray, bu sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir gelirin sahibi olacak. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek sarı-kırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 35 milyon Euro'luk geliri garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Galatasaray, 15 milyon 250 bin Euro katılım payı ile yaklaşık 20 milyon Euro yayın gelirini kasasına koyacak.

FENERBAHÇE'NİN ELENMESİNDEN 9 MİLYON EURO GELDİ

Galatasaray, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesiyle yayın gelirlerinin tek başına sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, ön eleme turunu geçemeyen sarı-lacivertli takımın yüzde 45 (9 milyon Euro) olan yayın payını da kasasına koyacak.

PERFORMANS PRİMLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre de gelir elde edecek.

Sarı-kırmızılı takım, gruplarda elde edeceği her galibiyet için 2,7 milyon Euro, beraberlik için de 900 bin Euro alacak.

Galatasaray, son 16 turuna katılması durumunda ise 9,5 milyon Euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON 44 MİLYON EURO ALDI

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yaklaşık 44 milyon Euro gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ettiği için 12 milyon 700 bin Euro alan Beşiktaş, 13 milyon Euro da performans primi kazandı.

Siyah-beyazlı takım, yayın gelirlerinden de yaklaşık 18 milyon Euro'yu kasasına koydu.

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