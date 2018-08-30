Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu... Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, D Grubu'nda; Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşti.

Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

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İŞTE EŞLEŞMELER



A GRUBU

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Monaco

Club Brugge

B GRUBU

Barcelona

Tottenham

PSV Eindhoven

C GRUBU

PSG

Napoli

Liverpool

Kızılyıldız



D GRUBU

Lokomotiv Moskova

Porto

Schalke

GALATASARAY



E GRUBU

Bayern Münih

Benfica

Ajax



F GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lyon

Hoffenheim



G GRUBU

Real Madrid

Roma

CSKA Moskova

Viktoria Plzen

H GRUBU

Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys

TORBALAR

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moscow

2. TORBA: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham, Roma

3. TORBA: Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moskova, Valencia, PSV Eindhoven

4. TORBA: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Hoffenheim, Young Boys, AEK, Kızılyıldız

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 19, 2018

KASASINI DOLDURACAK!

Galatasaray, bu sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir gelirin sahibi olacak. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek sarı-kırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 35 milyon Euro'luk geliri garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Galatasaray, 15 milyon 250 bin Euro katılım payı ile yaklaşık 20 milyon Euro yayın gelirini kasasına koyacak.

FENERBAHÇE'NİN ELENMESİNDEN 9 MİLYON EURO GELDİ

Galatasaray, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesiyle yayın gelirlerinin tek başına sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, ön eleme turunu geçemeyen sarı-lacivertli takımın yüzde 45 (9 milyon Euro) olan yayın payını da kasasına koyacak.

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 20, 2018

PERFORMANS PRİMLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre de gelir elde edecek.

Sarı-kırmızılı takım, gruplarda elde edeceği her galibiyet için 2,7 milyon Euro, beraberlik için de 900 bin Euro alacak.

Galatasaray, son 16 turuna katılması durumunda ise 9,5 milyon Euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON 44 MİLYON EURO ALDI

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yaklaşık 44 milyon Euro gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ettiği için 12 milyon 700 bin Euro alan Beşiktaş, 13 milyon Euro da performans primi kazandı.

Siyah-beyazlı takım, yayın gelirlerinden de yaklaşık 18 milyon Euro'yu kasasına koydu.

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