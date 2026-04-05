Karşılaşma sona erdi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kazananı Fenerbahçe oldu.
90+11. Dakika
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor.
74. Dakika
Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.
68. Dakika
Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Dorgeles Nene, Orkun Kökçü'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
62. Dakika
Fenerbahçe'de üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Musaba oyundan çıkarken, Kerem Aktürkoğlu yerine giren isim oluyor.
61. Dakika
Gökhan Sazdağı'nın geri pasında araya giren Sidiki Cherif'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.
59. Dakika
Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Talisca yerini Sidiki Cherif'e bırakıyor.
56. Dakika
Matteo Guendouzi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gökhan Sazdağı'nın ters kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.
52. Dakika
Matteo Guendouzi'ye kontrolsüz müdahalesi sonrası Wilfred Ndidi sarı kart görüyor.
İkinci yarı başladı
Hakem Yasin Kol'un düdüğüyle mücadelede ikinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.
İlk yarı sona erdi
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.
45. Dakika
Ersin Destanoğlu itirazları sebebiyle sarı kart görüyor.
24. Dakika
Maçtaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe yapıyor. Sakatlık yaşayan Marco Asensio kenara gelirken, yerine Fred oyuna dahil oluyor.
15. Dakika
Talisca'nın ceza sahası dışından, cepheden kullandığı frikikte doğrudan kaleye gönderdiği top baraja çarparak Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
10. Dakika
Sağ kanattan gelişen atakta Orkun Kökçü'nün ceza sahasına kestiği ortaya yükselen Oh Hyeon-Gyu kafayı vurdu, Ederson topu uzaklaştırdı.
9. Dakika
Nelson Semedo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde pozisyona giren Talisca'nın şutunda top savunmadan geri dönüyor.
Maç başladı
Hakemin ilk düdüğü ile Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi başladı.
Beşiktaş tam kadro
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Fenerbahçe'de bir eksik
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki tek eksiği Edson Alvarez. Geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süredir formasına uzak olan oyuncu, dev maçta da sahada olamayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 5 Nisan Pazar günü 20.00'de oynanacak. Chobani Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
