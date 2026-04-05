        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beşiktaş Maç sonucu ve özeti - FB BJK Derbisi kaç kaç bitti, maç skoru ve önemli pozisyonlar

        Fenerbahçe Beşiktaş Maç Sonucu (1-0)

        Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Fenerbahçe - Beşiktaş maç sonucu

        Karşılaşma sona erdi

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kazananı Fenerbahçe oldu.

        90+11. Dakika

        Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor.

        74. Dakika

        Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.

        74. Dakika

        Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.

        68. Dakika

        Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Dorgeles Nene, Orkun Kökçü'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

        62. Dakika

        Fenerbahçe'de üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Musaba oyundan çıkarken, Kerem Aktürkoğlu yerine giren isim oluyor.

        61. Dakika

        Gökhan Sazdağı'nın geri pasında araya giren Sidiki Cherif'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.

        59. Dakika

        Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Talisca yerini Sidiki Cherif'e bırakıyor.

        56. Dakika

        Matteo Guendouzi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gökhan Sazdağı'nın ters kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

        52. Dakika

        Matteo Guendouzi'ye kontrolsüz müdahalesi sonrası Wilfred Ndidi sarı kart görüyor.

        İkinci yarı başladı

        Hakem Yasin Kol'un düdüğüyle mücadelede ikinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.

        İlk yarı sona erdi

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        45. Dakika

        Ersin Destanoğlu itirazları sebebiyle sarı kart görüyor.

        24. Dakika

        Maçtaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe yapıyor. Sakatlık yaşayan Marco Asensio kenara gelirken, yerine Fred oyuna dahil oluyor.

        15. Dakika

        Talisca'nın ceza sahası dışından, cepheden kullandığı frikikte doğrudan kaleye gönderdiği top baraja çarparak Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

        10. Dakika

        Sağ kanattan gelişen atakta Orkun Kökçü'nün ceza sahasına kestiği ortaya yükselen Oh Hyeon-Gyu kafayı vurdu, Ederson topu uzaklaştırdı.

        9. Dakika

        Nelson Semedo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde pozisyona giren Talisca'nın şutunda top savunmadan geri dönüyor.

        Maç başladı

        Hakemin ilk düdüğü ile Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi başladı.

        Beşiktaş tam kadro

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Fenerbahçe'de bir eksik

        Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki tek eksiği Edson Alvarez. Geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süredir formasına uzak olan oyuncu, dev maçta da sahada olamayacak.

        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 5 Nisan Pazar günü 20.00'de oynanacak. Chobani Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ MAÇ KADROLARI

        FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
