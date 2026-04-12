        Galatasaray Kocaelispor Maçı Canlı Anlatım - GS KOC maç skoru ve kadrosu (Önemli Pozisyonlar)

        Galatasaray Kocaelispor maçı canlı anlatım Habertürk'te! Süper Lig'in 29. haftasında Lider Galatasaray ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk yönetiminde 67 puanı bulunan ve son maçında Göztepe'yi 3-1 deviren sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle sahada olacak. Selçuk İnan'ın idaresindeki 34 puanlı Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında puan elde etme peşinde. Galatasaray geride kalan 28 haftada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Kocaelispor bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri, açıklandığında maç kadroları ve önemli pozisyonlar haberimizde...

        Giriş: 12.04.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Galatasaray Kocaelispor Maçı Canlı Anlatım

        Kocaelispor'un Maç Kadrosu

        İlk 11: Serhat, Ahmet (K), Dijksteel, Smolčić, Rivas, Susoho, Keïta, Show, Agyei, Jo, Serdar

        Teknik Direktör: Selçuk İnan

        Yedekler: Gökhan, Haïdara, Deniz, Samet, Linetty, Churlinov, Furkan, Can, Tayfur, Petković

        Galatasaray'ın Maç Kadrosu

        İlk 11: Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, İlkay, Torreira, Abdülkerim (K), Barış, Boey

        Teknik Direktör: Okan Buruk

        Yedekler: Günay, Icardi, Yunus, Eren, Ahmed, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Lemina

        GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ

        Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasında VAR Hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun.

        GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Galatasaray- Kocaelispor maçı 12 Nisan Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremedim

        İstanbul Avcılar'da arkadaşı Mustafa Arancı (41)'yı iş yerinde silahla vurarak öldüren Sercan Ş. (33) ile ona silah temin ettiği öğrenilen biri kadın 2 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Sercan Ş., "Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremed...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        Yolda karşılaştılar
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!