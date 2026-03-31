KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18:04 31/03/2026

MONTELLA'DAN DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem. Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımız altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte harekete edersek, her şeyi başarabiliriz. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç.