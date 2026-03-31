KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

CANLI YAYIN - Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Maç İzle - Takım Dünya Kupası Play Off Final Maçı
Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler (Canlı Anlatım)
Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova millî futbol takımı ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Kosova'yı elemesi halinde ABD, Paraguay ve Avustralya'nın bulunduğu D Grubu'nda yer alarak Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atacak. Peki Kosova–Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem. Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımız altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte harekete edersek, her şeyi başarabiliriz. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç.
ÖNERİLEN VİDEO
Başakşehir'de zincirleme kaza: 1 polis şehit, 16 polis yaralı
Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı (AA)
