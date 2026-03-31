Canlı
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler (Canlı Anlatım)

        Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova millî futbol takımı ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Kosova'yı elemesi halinde ABD, Paraguay ve Avustralya'nın bulunduğu D Grubu'nda yer alarak Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atacak. Peki Kosova–Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 18:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Kosova- Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı (bu akşam) saat 21.45'te oynanacak. Heyecanla beklenen play-off turu final maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye: Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem Aktürkoğlu Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija

        MONTELLA'DAN DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

        Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem. Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımız altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte harekete edersek, her şeyi başarabiliriz. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de zincirleme kaza: 1 polis şehit, 16 polis yaralı

        Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı (AA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
