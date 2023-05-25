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Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında La Passion de Dodin Bouffant (The Pot au Feu) filminin prömiyeri yapıldı

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  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    21 filmin Altın Palmiye için yarıştığı ve 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan festivalde La Passion de Dodin Bouffant (The Pot au Feu) filminin prömiyeri yapıldı.
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Film gösterimi öncesi düzenlenen kırmızı halı seremonisinde davetliler ve ünlülerin görünümleri ilgi gördü. İsveçli model Elsa Hosk, prömiyerde optik illüzyon yaratan korse elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. 

     
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    34 yaşındaki İsveçli model Viktor & Rolf imzalı elbisesiyle tüm gözlerin üzerinde olmasını sağladı. Kısa sarı saçlarını hafif dalgalandıran model, sade bir kolyeyle görünümünü tamamladı.
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    La Passion de Dodin Bouffant'ın kırmızı halısından fotoğraflar şu şekilde:
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    İngiliz model Jourdan Dunn
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Jourdan Dunn
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Jourdan Dunn
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Fransız-Belçikalı oyuncu Virginie Efira
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Virginie Efira
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Mısırlı model Enjy Kiwan 
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Enjy Kiwan 
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Enjy Kiwan 
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Enjy Kiwan 
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Enjy Kiwan 
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Fransız Formula 1 pilotu Pierre Gasly ile Portekizli manken Francisca Cerqueira Gomes
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Pierre Gasly
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Çek model Petra Nemcova
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Petra Nemcova
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Petra Nemcova
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Petra Nemcova
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Petra Nemcova
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Kanadalı model Winnie Harlow
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Winnie Harlow
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Winnie Harlow
  • Elsa Hosk'un Cannes kıyafeti optik illüzyon yarattı!

    Kanadalı manken Coco Rocha

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