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Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Firebrand’ filminin prömiyeri yapıldı. Gösterim öncesi düzenlenen kırmızı halı töreninde Gigi Hadid ve Irina Shayk ilgi gördü

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  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    21 filmin Altın Palmiye için yarıştığı ve 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan film festivalinde Firebrand filminin gösterimi yapıldı.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Senaryosu Jessica ve Henrietta Ashworth tarafından yazılan, Elizabeth Fremantle'ın 2013 tarihli Queen's Gambit adlı romanından uyarlanan ve Jude Law, Alicia Vikender, Michelle Williams gibi isimlerin yer aldığı filmin prömiyerine ünlüler akın etti.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Filmin başrol oyuncularından Alicia Vikender payetli bir Louis Vuitton elbise tercih etti.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    28 yaşındaki model Gigi Hadid, Zac Posen imzalı kıyafetiyle oldukça zarif görünüyordu.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Hadid kıyafetini, Messika imzalı ışıltılı elmas bir kolyeyle tamamladı.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    37 yaşındaki süper model Irina Shayk, deri kıyafetiyle dikkat çekiciydi.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Shayk, ince boynunu vurgulayan göz kamaştırıcı elmas gerdanlık taktı.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Ünlü model Naomi Campbell beyaz Chanel elbisesiyle verdiği pozlarla oldukça çarpıcı görünüyordu.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni Saint Laurent imzalı elbisesiyle beğeni topladı.

     
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    İşte 'Firebrand' filminin kırmızı halısından diğer görüntüler...

    Fransız aktris Marion Cotillard
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Marion Cotillard
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Marion Cotillard
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Marion Cotillard
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    İsveçli aktris Alicia Vikander ile İrlandalı aktör Michael Fassbender 
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Alicia Vikander
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Alman model Toni Garrn
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Toni Garrn
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    ABD'li model Gigi Hadid
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Gigi Hadid
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    İngiliz aktris Junia Rees
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    İngiliz aktör Jude Law
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Jude Law
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Jude Law
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Jude Law
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Jude Law
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Malezyalı aktris Michelle Yeoh
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Michelle Yeoh
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Fransız-İtalyan model ve müzisyen Carla Bruni 
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Carla Bruni 
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Cannes Film Festivali delegelerinden Thierry Fremaux ile Cannes Film Festivali Başkanı Iris Knobloch
  • Cannes kırmızı halısında tüm gözler onlardaydı

    Yapımcı Sabrina Dhowre Elba

    *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir. 

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