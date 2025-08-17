Habertürk
        Cansel Elçin: Yapay zekaya gerek yok - Magazin haberleri

        Cansel Elçin: Yapay zekaya gerek yok

        Ünlü oyuncu Cansel Elçin, dev bir kaplumbağayla çekildiği paylaşımıyla yapay zekâyla üretilen içeriklere gönderme yaptı; "Kaplumbağa gerçek, yapay zekâya gerek yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 19:22 Güncelleme: 17.08.2025 - 19:22
        "Yapay zekaya gerek yok"
        Oyuncu Cansel Elçin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Son dönemlerde adeta hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zekâ, özellikle sosyal medya platformlarında gerçeğe oldukça yakın görseller ve videolar üretmesiyle sıkça gündeme geliyor. Bu durum, gerçeklik ve yapaylık arasındaki sınırları bulanıklaştırırken, ünlü oyuncu bu duruma bir göndermede bulundu.

        Cansel Elçin, denizde yüzdükten sonra duş aldığı anları paylaştı. Duş kabininin önünde devasa bir kaplumbağa ile fotoğraf çekilen oyuncu, paylaşımına, "Kaplumbağa gerçektir. Yapay zekâya ihtiyacımız yok" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Cansel Elçin
        #Yapay Zeka
