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        Haberler Magazin Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çifti tekne tatilinde; "Beni neden bıraktın?" - Magazin haberleri

        Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çifti tekne tatilinde; "Beni neden bıraktın?"

        Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile tekne tatiline çıktı. Ünlü çift, Göcek'te görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:53
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        Cansel Elçin, 2020'de evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Göcek'te aldı.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Göcek'teki tekne tatilinde objektiflere yansıdı.

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        Cansel Elçin, sıcak havadan bunalınca denize girmek istedi. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ı bir süre birlikte denize atlamaya ikna etmeye çalışan Elçin, bunda başarılı olamayınca kendini serin sulara bıraktı.

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        "SOĞUKMUŞ"

        Yeşil renkli bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Zeynep Tuğçe Bayat, suya girerken "Soğukmuş" diyerek tepki verdi. Hemen Cansel Elçin'in yanına yüzen Bayat, eşini öpücüklere boğdu.

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        Bir süre eşiyle denizde yüzen Cansel Elçin, daha sonra sörf tahtasına çıktı. Elçin, şaka yaparak eşinin, "Beni de al" demesine aldırış etmedi.

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        "BENİ NEDEN BIRAKTIN"

        Bu sırada Zeynep Tuğçe Bayat, "Beni neden bıraktın? Skandal..." diyerek, eşine sitem etti.

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        Cansel Elçin, daha sonra dönüp sörf tahtasına aldığı eşini öpücüklere boğdu.

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        Bir süre sörf tahtasında keyif yapan oyuncu çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Cansel Elçin
        #Zeynep Tuğçe Bayat
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