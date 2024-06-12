Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çifti tekne tatilinde; "Beni neden bıraktın?"
Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile tekne tatiline çıktı. Ünlü çift, Göcek'te görüntülendi
Cansel Elçin, 2020'de evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Göcek'te aldı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Göcek'teki tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
Cansel Elçin, sıcak havadan bunalınca denize girmek istedi. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ı bir süre birlikte denize atlamaya ikna etmeye çalışan Elçin, bunda başarılı olamayınca kendini serin sulara bıraktı.
"SOĞUKMUŞ"
Yeşil renkli bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Zeynep Tuğçe Bayat, suya girerken "Soğukmuş" diyerek tepki verdi. Hemen Cansel Elçin'in yanına yüzen Bayat, eşini öpücüklere boğdu.
Bir süre eşiyle denizde yüzen Cansel Elçin, daha sonra sörf tahtasına çıktı. Elçin, şaka yaparak eşinin, "Beni de al" demesine aldırış etmedi.
"BENİ NEDEN BIRAKTIN"
Bu sırada Zeynep Tuğçe Bayat, "Beni neden bıraktın? Skandal..." diyerek, eşine sitem etti.