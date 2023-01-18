Cansel Turgut Yazıcı: "Yabancıya satışta artık yeni bir dönem açılmalı ve satış tekrar 1 milyon dolar sınırına getirilmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

Cansel Turgut Yazıcı: "Yabancıya satışta artık yeni bir dönem açılmalı ve satış tekrar 1 milyon dolar sınırına getirilmeli"

Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla çok yakın bir değerde 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. 2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,54 oldu. Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, Türkiye’de konut satışının yüzde 4,5’dan fazlasını yabancıların gerçekleştirdiğini, bu rakamın artık çok yüksek olduğunu ve yabancıya satışın tekrar 1 milyon dolar sınırına çekilmesinin gerektiğini belirtti

Cansel Turgut Yazıcı:
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı konut satış rakamlarını açıkladı. 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 21 bin 860 konut satışı ile Antalya, 4 bin 316 konut satışı ile Mersin izledi. En çok satış Rusya vatandaşlarına yapıldı. Yazıcı İstanbul’ da bazı semtlerde artık yabancı nüfusunun dominant olduğunun görüldüğünün altını çizdi.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2018 yılında yabancıların Türk Vatandaşlığı alabilmeleri için Türkiye’de 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapmalarının gerekliği olduğunun altını çizerek, “Bu rakam Eylül 2018 tarihinde düşürüldü ve 250 bin dolara indirildi. Bu tarihten sonra alımlarda vatandaşlık alanlar 3 yıl mülkü ellerinde tuttukları sürece tüm ailelerine Türk Vatandaşlığı edinebilir oldular. Haliyle Türkiye’de yabancı bireysel yatırımcının adedi hızla arttı, ağırlıklı körfez ülkelerinden gelenler oldu. 2018 Eylül’e kadar ayda 2 bin 300 adet yabancıya satış yapılırken bu tarihten sonra 2019 yılda ortalama 3 bin 800, 2020’de ortalama 3 bin 400 ve 2021’de ise ayda ortalama 4 bin 900 adet satış yapılmaya başlandı. 2022’de aylık satış rakamları daha da yükseldi ve ayda 5-6 binin üzerinde yabancı alımları ile karşılaştık. 2022 haziran ayında ise mevzuatta güzel bir değişiklik yapıldı ve 250 bine düşen mülk alımı şartı 400 bin dolara yükseltildi. Son açıklanan rakamlarla yükselen bu rakam neticesinde satışın ayda sadece yüzde 8 gerilediğini tespit edebiliyoruz. Artan 150 bin dolarlık fark satışlarda sadece yüzde 8 gerileme sağlayabildi” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra özellikle Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye‘de mülk aldığına da dikkat çeken Yazıcı, “Körfez ülkelerinin payı ise hemen hemen hiç değişmiyor ve toplam satışın yüzde 30’a yakınını onlar gerçekleştiriyor. Öte yandan yabancıya konut satışının toplam satış içindeki payını da irdelemek gerekli. 2018 senesinde toplam satış içindeki payı yüzde 2.88 olan yabancı satışının artık yüzde 5’e yaklaştığını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında yılda 67 bin adet yabancı satışı var ve bu rakamın artış hızının artık azalması gerekli. Bir ülkenin toplam satışının yüzde 5’e yakınını yabancılar gerçekleştirmemeli. Üstelik bu yabancıların ciddi bir kısmının vatandaşlık aldığı düşünülürse rakam büyüdükçe kümülatif tehlike artıyor gibi duruyor. Körfez bölgelerinden gelen aileler ortalama 5 kişiler. Bir mülkle herkese vatandaşlık veriyoruz, bu hesapla 400 bin dolara mülk alan 5 nüfuslu bir aileye kişi başı ortalama 80 bin dolara Türk Vatandaşlığı verir durumdayız. Yabancıların gelmesi güzel bir şeydi ama artık sayıları çok arttı ve bu konunun tekrar günün şartlarına göre değerlendirilmesi gerekli.

67 bin satışın da yüzde 30’u vatandaşlık için yapıldığını düşünürsek bu 20 bin konut eder. Her konutun ortalama 400 bin dolardan satış olduğunu hesaplarsak 8 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Bu rakamın yüzde 30’unun komisyonculara gittiği için sadece kalan 5,5 milyar dolar gayrimenkul sektörüne yatırım olarak girebiliyor.

Ayrıca Yabancı alımlarının piyasa fiyatlarını yükseltiyor, özellikle piyasa fiyatına ilave edilen komisyon bedeli ile fiyatların daha da yukarı çekildiğini sonra da bu rakamların çevre mülklere emsal yapıldığı görülüyor. Bu alımlar iç piyasa fiyatlarını çok yukarıya çekiyor. Giren döviz aslında bu açından bakıldığında yüzde 30-40 ‘ı bu şekilde eriyor diye öngörebiliriz. Aslında ülkeye giren para düşünüldüğü gibi de değil artık. Türkiye gibi büyük bir ülke için bu rakam vatandaşlığı vermek kadar önemli olmamalıdır. Bu hesaplardan yola çıkarak artık yabancıya satışta tekrar 1 milyon dolar sınırının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından gerçekten gelmek isteyen ve parası olanlar gelir ve yine toplam rakama az kişi ile toplanır ama nüfus içinde ki sayıları bu kadar artmaz. Ayrıca yabancılara yapılan satışlar nedeni ile gayrimenkul ve kira fiyatlarının olması gerekenin üstünde ivmelendiğini görüyoruz, bu sonuç asla gözardı edilmemeli" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşaat malzemeleri sanayisinde 1.5 yılın ardından ilk güven artışı
EMLAK 1.5 yılın ardından ilk güven artışı
ANTALYA TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN: 18 Ocak 2023 Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı - TIKLA ÖĞREN
EMLAK Antalya'da TOKİ heyecanı
Konut fiyat artışında açık ara lideriz!
EMLAK Konut fiyat artışında açık ara lideriz!
TOKİ yeni evim kampanyası başvurusu 2023: TOKİ Yeni Evim Konut kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir? TOKİ orta gelir konut başvuru ekranı
EMLAK TOKİ Yeni Evim Kampanyası başvuru detayları!
Son dakika haberler: Konut fiyatları 1 yılda yüzde 174,3 arttı
EMLAK Tarihi zirveye adım adım!
Yabancıya ev satışında rekor! Son dakika: 2022 yılı konut satış rakamları açıklandı! - Güncel haberler
EMLAK Yabancıya satışta rekor
TOKİ Yeni Evim Kampanyası başvuruları başladı! 0,69 faizli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
EMLAK "Yeni Evim"de başvurular başladı!
Ticaret Bakanlığı: "Çimento tedariki için tedbirler alınacak"
EMLAK "Çimento tedarikini rahatlatmak için tedbirler ...
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: "Satış ofislerimiz doldu taştı"
EMLAK "Satış ofislerimiz doldu taştı"
ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular arttı
EMLAK Mortgage faizleri geriledi, başvurular arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.