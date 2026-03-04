Canlı
        Haberler Magazin Cansever'e uygun donör bulundu! 29 Mart'ta ilik nakli ameliyatı olacak - Magazin haberleri

        Cansever'e uygun donör bulundu

        Almanya'da lösemi tedavisi gören Cansever, kendisine uygun donörün bulunduğunu ve 29 Mart'ta ilik nakli operasyonu geçireceğini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 12:02
        Uygun donör bulundu

        Yaşamını Almanya'da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel olacak" demişti.

        Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever'in Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldiği öğrenilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cansever, kendisine uygun donörün bulunduğunu duyurdu. 19 Mart'ta hastaneye yatacağını söyleyen Cansever, 29 Mart'ta ilik nakli ameliyatı olacağını açıkladı.

        "SİZİN DUALARINIZLA BUNU DA ATLATACAĞIM"

        Sevenlerinden dua isteyen şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle: Canlarım, donör bulundu. Allah'ın izniyle 19 Mart'ta hastaneye yatacağım. 29 Mart'ta ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin. Her şey güzel geçsin. Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla bunu da atlatacağım.

