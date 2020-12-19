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HaberlerGündem3. SayfaCansu'nun amcası: Bu bir cinayet - Haberler
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Cansu'nun amcası: Bu bir cinayet

Düzce'de, ambulansın otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden Cansu Gümüş’ün (19) amcası Recep Gümüş, “Bu bir cinayet. Hukuk mücadelemizi başlattık. Biz suçluların cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

Cansu'nun amcası: Bu bir cinayet - Haberler
Cansu'nun amcası: Bu bir cinayet
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DHA

Düzce’de, çarşamba günü D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana gelen kazada, hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulansın otomobile çarpması sonucu araçtan fırlayan Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Cansu Gümüş hayatını kaybetti, annesi Fatma Gümüş ve yengesi Huriye Yıldız ise yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan ambulans sürücüsü Sinan Bütünoğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özel hastaneye ait ambulansın içerisinde hasta olmamasına rağmen aşırı hızlı giderek kırmızı ışıkta geçmesi ise ailenin tepkisine neden oldu.

Baba Nuri Gümüş kızının acısına dayanamayıp zaman zaman sinir krizi geçirirken, kaza sonrası olay yerine ilk gelenler arasında olan ve hayatını kaybeden kişinin yeğeni Cansu Gümüş olduğunu öğrenen Recep Gümüş üzüntüye boğuldu.

Yeğeni Cansu’nun hayalleri olduğunu ifade eden Recep Gümüş, “Kızımız okuyordu. Çok hayalleri vardı. 2 yıl okudu 2 yıl daha okuyacaktı. Sınavlarını geçti, her şeyini bitirdi. Güzel bir kızdı. Hayalleri çok büyüktü. Etrafında çok sevilirdi. Kimseyi üzmeyen bir evladımızdı. Biri kötü bir şey söylese bile ona kötü davranmayın diyordu. Melek gibi bir evladımızdı. Mekanı cennet olsun. Allah inşallah dualarımızı kabul eder." dedi.

‘SUÇLULARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ’

Ambulans sürücüsüne tepki gösteren Recep Gümüş, “Bu bir cinayet. Ambulans kullanmaya yetkisi olmayan adamı ambulans veriyorlar. Devletimizin bunları takip etmesi gerekiyor. Bunların kontrolü yok mu? Bu resmen cinayet, 131 kilometre hızla vuruyor. Sen ambulanssın tamam ama içinde hasta yok. Nereye gidiyorsun? Hukuk mücadelemizi başlattık. Sonuna kadar evladımızın peşinde olacağız. Biz suçluların cezasını çekmesini istiyoruz. Gereken her şeyi yapacağız. Bizim acımız büyük. Biz başka bir şey diyemiyoruz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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