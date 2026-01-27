Habertürk
        Cansu Tosun'dan ikiz kardeşi Fırat Tosun'lu paylaşım: İyi ki doğduk Fırat

        Cansu Tosun: İyi ki doğduk Fırat

        Oyuncu Cansu Tosun, ikiz kardeşi Fırat Tosun ile 38'inci yaş günü yayımladığı fotoğraflarla kutladı

        Giriş: 27.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:00
        Erkan Kolçak Köstendil'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun, 38'inci yaşına girdi.

        Cansu Tosun- Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
        Cansu Tosun, doğum gününde sosyal medya hesabından ikiz kardeşi Fırat Tosun ile olan çocukluk fotoğraflarını yayımladı.

        Cansu Tosun, kardeşi ile yeni yaşını "38 dün başladı. Teşekkürler hayat. İyi ki doğduk Fırat" notuyla kutladı.

        Cansu Tosun ve ikiz kardeşi Fırat Tosun
